ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOの最新アルバム『PLAY』が、11日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント8.3万PT（83,444PT）で、自身通算2作目の合算アルバム1位を獲得した。【動画】圧巻スタイル！美背中全開のドレスで登場したMISAMO同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング