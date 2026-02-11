7人組グループ・BTSの「Butter（Permission to Dance）」が、11日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で、Mrs. GREEN APPLEに次ぐ史上2組目、海外アーティストでは史上初となる累積400万ポイントを突破した。【動画】BTS「Permission to Dance」MV累積400.1万PT（4,000,955PT）のうち、ストリーミング再生数のポイントが376.0万PT（3,760,495PT）を占めており、収録曲【※】の「Butter」や「Permission to Dan