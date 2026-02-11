日米交渉に基づくアメリカへの投資「第1号案件」の協議を行うため、赤沢経済産業相がアメリカに向け出発しました。赤沢経産相「ラトニック商務長官と対面でお会いして、日米で合意している戦略的投資イニシアチブにおける案件の組成に向けて突っ込んだ議論を行いたい」赤沢経産相は、現地時間の12日、ワシントンでラトニック商務長官と会い、総額5500億ドル、日本円でおよそ86兆円の対米投資の第1号案件について、詰めの協議を行い