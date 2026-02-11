アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻撮（さくさつ） VOL.01』（3月17日発売／講談社）より、先行カットが公開された。【写真】メンバーが撮影した”あざとすぎる”守屋麗奈今回公開されたのは、守屋麗奈と藤吉夏鈴の楽屋で撮影された”れなかりん”2ショット。（撮影／守屋麗奈）。守屋が藤吉のほっぺたにハートマークを作っており、2人の仲の良さが伝わる1枚となっている。本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮