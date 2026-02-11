2月10日夜、熊本県玉名市内で、RKK熊本放送のメディア総局が業務委託している40代のカメラマンが、飲酒運転による自損事故を起こしました。 事故は業務外の時間帯で、けがをした人は確認されていません。 RKKはこの件を重く受け止め、現在このカメラマンへの業務発注を停止し、今後、事実関係を詳細に調査した上で、厳正に対処してまいります。 今回の事故は報道に携わる者としてあるまじき行為であり、深くお詫び申し上げると