女性ランナーがタスキをつなぐRKK女子駅伝が開催されました。 【写真を見る】RKK女子駅伝 約1800人が力走各部の優勝チームは？【小学の部・中学の部・高校の部・一般の部】 フィオーレAC 田端紬希「最後まで笑顔で元気いっぱい走りぬくことを誓います」 思い思いのコスチュームに身を包んだ女性ランナーたち。 今年で53回目となった大会には、小学生から一般まで約1800人が参加しました。 小