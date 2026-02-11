名古屋市は１０日、物価高などを考慮し、今年１０月から名古屋城の観覧料（大人）を現在の倍となる１０００円に値上げすると発表した。今秋のアジア・アジアパラ競技大会の開催を控え、市の財政事情は極めて厳しい。値上げは東山動植物園など市有７５２施設の使用料改定の一環で、歳入は年約３４億円増えるという。名古屋城の観覧料改定は、１９９４年４月に４００円から５００円になって以来３２年半ぶり。全国の他の城郭施設