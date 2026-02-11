「日本ハム春季キャンプ」（１１日、名護）臨時コーチとしてこの日合流した元中日の山本昌氏が、山崎福也投手に伝家の宝刀・スクリューボールを伝授した。ブルペンで身ぶり手ぶりを交えながら、ていねいにアドバイス。投球を見守った後、最後は自ら山崎にボールを投げて実演し、１時間超に及んだ指導を終えた。５０歳まで現役を続けた通算２１９勝左腕の密着レッスンに、山崎は終始楽しそうな表情。球数は１０４球に達し「