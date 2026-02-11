女優朝日奈央（31）が11日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）団体ジャンプで日本が銅メダルを獲得したことについてコメントした。日本チームはジャンプ団体で3位で銅メダルを獲得した。この競技で日本は初めてのメダル獲得となった。4年前の北京五輪では1回目の試技で100メートル超の大ジャンプした高梨沙羅がスーツの規定違反で記録が無効となって、日本は4位になって