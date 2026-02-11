ジャンプ混合団体ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体が10日（日本時間11日）に行われ、日本は丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームROY）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）のメンバーで臨み、銅メダルを獲得した。五輪公式Xは表彰式で4人全員が笑顔を見せる写真を投稿。4年前から激変した高梨の姿に「笑顔になってよかった」などのコメントが相次いだ。悔し涙から嬉し涙に変わった。