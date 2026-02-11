●今とあまり変わらない学校と家庭の問題 同一クールで夫婦そろって出演するだけでもすごいのだが、どちらもゴールデン・プライム帯でしかも主演。今冬、反町隆史(52)が『ラムネモンキー』(フジテレビ系)、松嶋菜々子(52)が『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』(テレビ朝日系)の主演としてそろい踏みしている。今や2人は50代のベテランだが、28年前に共演して結婚のきっかけとなったのが『GTO』(カンテレ・フジ系、98年 ※FOD