2026年の投手WAR予想に日本ファンが不満思わぬ評価に日本ファンから異論の声が上がった。米データ会社「コーディファイ・ベースボール」は10日（日本時間11日）、公式X（旧ツイッター）で2026年シーズンの投手WARの予測ランキングを公開。ドジャースの山本由伸投手の名前が入った順位に「なんで？」「評価低すぎでしょ」と、ファンの怒りの声が飛び交った。同社は、野球専門の米データサイト「ファングラフス」が算出したWARの