毎日家で料理していると、どうしても出てきてしまう生ごみたち。あまり手で触りたくないけれど、水気を含んだまま捨てるのはSDGsじゃないし、夏はニオイが強くなるし、最悪コバエが発生するし……と、生ごみにまつわる悩みは尽きません。そんな生ごみ問題を解決してくれそうだと感じ、今回使ってみたのが、ダイニチ工業から2025年12月に発売された家庭用生ごみ乾燥機「GD-28A」。発売当初から画期的だと思っていたけれど、これが本