【モデルプレス＝2026/02/11】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（3月17日発売／講談社）より、先行カットが公開された。【写真】櫻坂46山崎天、男装姿で雰囲気ガラリ◆守屋麗奈＆藤吉夏鈴、“ほっぺハート”ショット今回公開されたのは、守屋麗奈と藤吉夏鈴の楽屋で撮影された2ショット。守屋が藤吉のほっぺたにハートマークを作っており、2人の仲の良さが