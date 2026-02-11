きちんと感を重視しすぎると堅く見えがちで、ラフにすると野暮ったく見えやすい。そんな大人世代の悩みに応えてくれるのが、ほどよく力の抜けたこなれヘアです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、今っぽさと落ち着きを両立した大人のこなれヘアを厳選してご紹介します。 丸みと軽さを両立したミディアムレイヤー グレージュカラーのミディアムにレイヤーを入れ、全体はひし形を意識