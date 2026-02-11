これは筆者自身の体験です。都会育ちの息子と一緒に、久しぶりに夫の実家へ行ったときのこと。自然豊かな田舎の風景に胸を躍らせていた私とは裏腹に、息子は思わぬことで戸惑いを見せました。その経験を通して、子どもへの寄り添い方について考えさせられた出来事です。 初めてのおばあちゃんの家に戸惑う息子 先日、息子と一緒に夫の実家へ行くことになりました。田舎にある祖母の家は自然豊かで、私にとっては素敵な場所。け