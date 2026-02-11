福岡県内では11日未明、酒気帯び運転の疑いで女2人が現行犯逮捕されました。 警察によりますと、午前3時半すぎ、糸島市前原中央の県道で、ふらつきながら走行する乗用車をパトロール中の警察官が発見し、停止を求めました。運転していた女の呼気からは基準値の5倍近くのアルコールが検出され、警察は女を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは、佐賀県唐津市の無職、苣木純容疑者（46）で「夕方6