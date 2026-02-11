明後日13日から15日頃にかけて、全国的に気温が上がり、季節先取りの暖かさとなるでしょう。雪の多い地域では、雪崩のリスクがいっそう高まります。屋根からの落雪や、路面状況の悪化にも十分な注意が必要です。また、九州から関東ではスギ花粉が飛びやすくなるでしょう。前半:暖かい空気が優勢に雪解け進む低気圧と高気圧が交互に通ります。低気圧が日本の北を進むことが多く、南からの暖かい空気が流れ込みやすくなるでしょう