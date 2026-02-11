Nissyこと西島隆弘が、5人組ダンス＆ボーカルグループAAAの脱退を発表。自身の公式サイトにて発表した。【写真】手術の終了を報告した際の西島隆弘の投稿西島は「このたび、西島は先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と経緯を報告。続けて、「治療に専念するため、本日をもちましてAAAを脱退することとなり