神戸の武藤嘉紀が自陣から独走すると、最後は強烈シュートでフィニッシュヴィッセル神戸は2月10日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）第7節で韓国のFCソウルと対戦し、2-0で勝利した。この試合で元日本代表FW武藤嘉紀は流れを引き寄せる先制ゴールを挙げたが、約70メートルを独走した圧倒的な個の力の高さが話題となっている。スコアレスで迎えた後半24分だった。武藤は自陣のペナルティエリアすぐ外で相手との