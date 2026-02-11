歌手で俳優の中島健人（３１）のインタビュー後編。２４年１２月のソロデビューを経て、「ｖｅｒ２・０」と位置づけるアイドルとしての現在地や、新アルバムの収録楽曲に込めた思い、夢である東京ドーム公演の実現を「２年以内に」と宣言することの真意を語った。先月、東京・有明アリーナで開催した「ＴＨＩＳＩＳＫＥＮＴＹ―ＩＤＯＬｖｅｒ２・０―」のステージ。２ｎｄシングル「ＩＤＯＬＩＣ」で代名詞の“アイド