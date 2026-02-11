◆姫路競馬５日目（２月１１日）《小牧太》１勝追加で３１勝。エイシンアニーモ（１０Ｒ）に自信。「好勝負を見込んでいる」（◎）。アイファーキャップ（１２Ｒ）も「１８００メートル戦なら」（◎）。ミストラルピンク（８Ｒ）は「うまく立ち回りたい」（○）。アンノドミニ（９Ｒ）も「いいレースが続いている」（○）。ワキノアリエス（１Ｒ）は「どこで脚を使うか、考えて乗る」（○）。《下原理》１勝を加算し１