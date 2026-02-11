「阪神春季キャンプ」（１１日、宜野座）阪神の佐藤輝明内野手（２６）がフリー打撃で、最長５連発を含む今キャンプ最多の１８本の柵越えを披露した。球場内に「おー！」という歓声が響いた。芯を捉えた打球は真っすぐ力強く伸びていき、バックスクリーンの最上部をかすめて越えていった。すさまじい１球に観客はどよめき。５連発の際には大きな拍手をもらい、ファンの視線をかっさらった。この後、侍合流前最後の実戦とな