中国の1月の消費者物価指数が前の年の同じ月と比べて0.2%上昇し、4か月連続のプラスとなりました。一方、上昇幅は前の月から0.6ポイント縮小しています。中国国家統計局の発表によりますと、1月の消費者物価指数は前の年の同じ月と比べてプラス0.2%となりました。プラスとなるのは4か月連続ですが、上昇幅は前の月と比べて0.6ポイント縮小しました。このうち食品価格はマイナス0.7%となっていて、なかでも豚肉がマイナス13.7%、卵