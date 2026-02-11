陸上女子100メートル障害の中島ひとみ（30＝長谷川体育施設）が11日までに自身のインスタグラムを更新。日本代表のユニホーム姿で、大ヒットアニメ「NARUTO」の奈良シカマルの忍術「影真似の術」ポーズを披露した。「選手紹介はしれっと影真似の術」とつづり、中国・天津で行われたアジア室内選手権のスタート前パフォーマンスで披露した、左手でピースし、そのピースで伸ばした指2本を右手で握っているポーズの写真をアップ。