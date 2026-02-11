県内の先月の倒産件数と負債総額は、前の年の同じ時期を上回ったことがわかりました。東京商工リサーチ富山支店によりますと、県内の先月の企業倒産件数は11件、負債総額は8億7700万円と、去年1月の4件、1億3700万円を大幅に上回りました。サービス業などが4件で最も多く、製造業、小売業と続きました。東京商工リサーチは、今年度の倒産件数が過去10年間で最多を更新する可能性が高いとしたうえで、過剰債務の