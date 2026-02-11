アメリカで性的マイノリティの権利を求める運動の発祥の地として知られるニューヨークの「ストーンウォール国定文化遺産保護地域」から、シンボルの虹色の旗が撤去されたことがわかりました。現地メディアによりますと、「ストーンウォール」に掲げられていた性的マイノリティの権利を求める活動のシンボルとなっている虹色の旗が9日朝までに撤去されました。この場所を管理する国立公園局は先月、トランプ政権の方針により「保護