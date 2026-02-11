県内は雨や雪が降っています。落雷や突風に、山沿いでは湿った雪となるため雪崩に注意してください。気圧の谷や湿った空気の影響を受けて県内は雲が広がり、雨や雪が降っています。これまでの最低気温は富山市で3度ちょうど、高岡市伏木で3.4度ときのうより大幅に高く3月中旬から下旬並みとなりました。日中の予想最高気温は富山市、高岡市伏木ともに6度ときのうよりやや低くこの時期らしい寒さとなりそうです。県内はこのあとも夜