10日から大規模な断水が発生していた神奈川・箱根町では応急処置が完了し、11日朝までに断水は全て解除されました。箱根町では、寒波の影響で水道管が凍結して破裂し、水漏れなどの被害が出たほか、配水池の水不足などの影響で、10日から湯本地域全域の約1300世帯で断水が発生しました。町によりますと、配水池の応急処置が完了し、午前5時過ぎに断水は全て解除されたということです。町は引き続き漏水場所の特定を進めるなど、完