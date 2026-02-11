演歌歌手新浜レオン（29）が地元千葉・成田市の老舗和菓子メーカー「なごみの米屋」の宣伝部長として、看板商品「なごみるく」リニューアルのCMに出演することが11日、分かった。「なごみるく」は同店を代表する人気商品のミルクまんじゅう。今回、「くちどけしっとりごほうびみるく」をコンセプトにリニューアル。千葉県産の牛乳を使用し、以前よりもさらにミルク風味を芳醇（ほうじゅん）に。また、口の中でとろけるような、