お散歩中のワンコの前に、ママさんが現れたら…？ワンコのリアクションが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で3万3000回再生を突破。「かわいい～」とメロメロになる人が続出しています。 【動画：犬の散歩中、ママがサプライズで登場した結果→ゆっくり近づいて…確信した瞬間の『人間のようなリアクション』】 お散歩中にママさんが登場したら… Instagramアカウント「shopping_monster1224」に投稿されたのは、ビー