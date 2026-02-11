衆議院選挙の当選証書が11日、それぞれ手渡され、秋田1区の冨樫博之氏は自民党の公約について「積極的に前に進めていく」と抱負を語りました。自民党の冨樫博之氏は、衆議院選挙の秋田1区で6万6000票近くを得て、6回連続での当選を果たしました。県選挙管理委員会は11日、選挙区ごとに当選証書を手渡しました。受け取った冨樫氏は「身の引き締まる思いだ」と述べ、大幅に議席を増やした自民党の公約も念頭に置いて、決意を新たにし