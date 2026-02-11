フジドリームエアラインズ（FDA）と日本航空（JAL）は、共同運航（コードシェア）を拡大する。FDAが3月29日に就航する、名古屋/中部〜熊本線にJALの便名を付与する。これにより、FDAが就航する全路線でJALとのコードシェアを実施することになる。■ダイヤFDA923/JAL4535名古屋/中部（10：45）〜熊本（12：10）FDA925/JAL4537名古屋/中部（14：35）〜熊本（16：00）FDA924/JAL4534熊本（12：40）〜名古屋/中部（14：00）FDA92