シンガポール航空は、シンガポール〜ドバイ線にエアバスA380型機を投入する。3月29日から始まる夏スケジュールから、機材をボーイング777-300ER型機から変更し、1日1往復を運航する。高いプレミアムキャビンに対する需要に対応するもので、同型機の投入は初めて。同路線にはこの他に、エミレーツ航空が1日4往復を運航しており、このうち1日3往復をエアバスA380型機で運航している。■ダイヤSQ494シンガポール（14：40）〜ドバイ