年内にはアメリカ海軍の管轄下に？ハンティントン・インガルス・インダストリーズ（HII）は2026年2月4日、ジェラルド・R・フォード級原子力空母の2番艦である「ジョン・F・ケネディ」の海上試験が完了したと発表しました。【画像】まだ就役は先…しかし！ これが、試験を終えた最新鋭空母「ジョン・F・ケネディ」です「ジョン・F・ケネディ」は、アメリカ海軍への引き渡しに先立ち、艦艇および各種システムを試験する目的で1月下