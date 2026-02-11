息子などを装い下関市の90代の女性から現金300万円をだまし取った疑いで11日、福岡県に住む20代の男2人が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは福岡市の無職の28歳の男と福岡県中間市の無職の22歳の男です。警察によりますと去年7月、男らとは別の人物が下関市の90代の女性に息子を装って電話をかけ「株で800万円儲けたのでそのうちの300万円をお母さんにあげる」などと話しました。さらに、証券会社の社員を名乗る人物が「