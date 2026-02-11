きょうはいまの野菜の価格傾向について中継でお伝えします。札幌市豊平区のスーパー・キテネ食品館月寒店です。 青果を担当する田中さんにいまの野菜の価格傾向について伺います。ここ最近、大雪など天気が荒れる日が多いですが、野菜の価格に影響は出ていますか？（田中圭太社長）「まだ影響は出ていませんが、先週全国的にも“最強寒波”がきて大雪などが続いていたため、関東産のレタスや長ネギ、大根の収穫量が減