2025年分の確定申告が2月16日から始まるのを前に、サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCの選手がスマートフォンで確定申告の模擬体験をしました。確定申告の模擬体験をしたのは、今シーズン鹿児島ユナイテッドに加入した三品直哉選手と中山桂吾選手です。パソコンやスマートフォンで申告する「e-Tax」をPRしようと、鹿児島税務署が模擬体験を企画しました。この春、大学を卒業する2人は初めて確定申告を