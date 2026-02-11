澤井廉が勝負の4年目シーズンへ向けた覚悟を示した(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnextヤクルトの春季2軍キャンプに参加している澤井廉が、勝負の4年目シーズンへ向け覚悟を示した。2月は2軍の神宮外苑キャンプ（1日〜11日）からのスタートとなったが「力み過ぎず、やるべきことを継続して、シーズンで打てるように取り組んでいます」と、開幕1軍へ向けて照準を定めている。【動画】ヤクルト期待の大砲候補が一発！澤井廉が右翼席へ