きょう11日（水）は、西日本から東日本を中心に広い範囲で本降りの雨となるでしょう。前線付近では雷雨のところもありそうです。北日本も雲が広がりやすく、午後も所々で雪や雨が降る見込みです。あす12日（木）は、西日本や東日本太平洋側では天気が回復し、晴れる所が多いでしょう。東日本日本海側は雲が広がりやすく、朝まで雨や雪の残る所がありそうです。北日本は引き続き雲が多く午後を中心に所々で雪や雨が降るでしょう。南