第１１９回京都記念・Ｇ２は２月１５日、京都競馬場の芝２２００メートルで行われる。エリキング（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は、昨年の菊花賞で２着。距離が長いかと思われたが、徐々に追い上げて直線でもしっかりと脚を使った内容は良かった。まだキャリアも浅く、今年の飛躍が期待される１頭。強い４歳世代の中心になるためにも、ここは負けられないところだ。昨年の天皇賞・春の勝ち馬ヘデントール（牡５