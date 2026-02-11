マルセイユは11日、ロベルト・デ・ゼルビ監督の退任をクラブ公式サイトで発表した。マルセイユの発表によると、同クラブとロベルト・デ・ゼルビ監督は、双方の合意により契約を解消。オーナー、会長、サッカー部門責任者、監督による協議の結果、トップチームの指揮官交代が決定された。「シーズン終盤のスポーツ面での課題に対応するため、クラブの利益を考慮した慎重な検討を経て下された、困難な共同決定です」としている。