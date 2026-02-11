衆議院選挙の直後にNNNと読売新聞が行った緊急の世論調査で、与党が3分の2を上回る議席を獲得し、中道改革連合が大きく議席を減らした選挙結果について「よかった」と答えた人が半数を超えました。この調査結果について、国会記者会館から中継です。今回の調査で浮き彫りになったのは、惨敗した中道改革連合への期待の低さです。中道には「期待しない」が8割に上ったわけですが、支持政党別に見ても野党支持層の間で、「期待しない