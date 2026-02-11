◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月１１日、美浦トレセンデビュー２連勝で新潟２歳Ｓを制して、前走の朝日杯ＦＳ５着から巻き返しを狙うリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）が、上々の最終追い切りを終えた。Ｗコース単走で６ハロン８３秒８―１１秒２を馬なりでマークして、雨でぬかるむ馬場をものともせず、楽にしまいを伸ばした。