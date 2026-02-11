コモがナポリとの激闘を制して、コッパ・イタリア準決勝に進出した。試合後のセスク・ファブレガス監督のコメントをイタリアメディア『スカイ』が報じた。10日の準々決勝でナポリと対戦したコモは、敵地で先制したものの、後半早々に追いつかれて勝負はPK戦に突入。8人目までもつれたPK戦を7−6で制したコモが、インテルの待つ準決勝に進んだ。セスク監督はナポリ戦後、「歴史的な成果であり、素晴らしく前向きな瞬間だ」と