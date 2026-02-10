お酒と競馬を愛するおじさんっぽいモデルとして、かつては「オジモ」の愛称で親しまれた高田秋さん。30代を迎え、母になった彼女がいま、新たな夢として語り始めたのは「子ども食堂のボランティア」でした。なぜいま「誰かのため」に動き出したのか。その心境の変化を伺いました。 【写真】「こんなかわいいママいる？」和服姿で生後半年のお子さんを抱く高田さん ほか（10枚目/全15枚） 競馬にハマった意外な理由は ── お酒