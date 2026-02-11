◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹＲＩＳＥ２０２６〜ＮＯＡＨＪｒ．ＴＡＧＬＥＡＧＵＥ２０２６〜」（１１日、後楽園ホール）プロレスラー大谷晋二郎が１１日、プロレスリング・ノアの後楽園ホール大会に来場した。大谷は２０２２年４月１０日の両国国技館での試合で頸髄（けいつい）損傷の重傷を負い療養中。今回、マネジメント窓口業務をノアが担当することが決定。第１試合前にテーマソングにのって車椅