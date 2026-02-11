熊本県荒尾市の病院で患者の家族から現金3万円を盗んだとして、医師の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、福岡県大木町に住む医師、有田行正容疑者（43）です。 警察によりますと、有田容疑者は1月9日午後2時ごろ、病院の診察室で、患者の家族の女性と二人きりになった際、女性の財布に入っていた現金3万円を盗んだ疑いがもたれています。 有田容疑者が窃盗の疑いで佐賀県警に逮捕されたという報道を知った被害