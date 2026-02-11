雪をもたらした寒波の影響で、静岡県伊東市では各地で給水管が破損し、市内の5000世帯で断水が起きる可能性があり、復旧のめどが立たない状況が続いています。伊東市では、雪をもたらした寒波の影響で、各地で給水管が破裂し、漏水するケースが相次ぎました。漏水が相次いだ影響で、各世帯に水を供給する配水池の水量が低下していて、断水は最大5000世帯に及ぶとみられています。市はきょうも、市内10か所で給水所を設置していて、