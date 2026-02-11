自民党の茂木敏充外務大臣が１０日、Ｘを更新。ＹｏｕＴｕｂｅ登録者数が１０万人を突破し、銀の盾が届いたことを嬉しそうに報告した。１月２３日に収録したＹｏｕＴｕｂｅを１０日に公開。茂木氏を「ボス」と呼ぶ自民党広報部長の鈴木貴子氏が「ボス！届きました」と荷物をお届け。茂木氏はＹｏｕＴｕｂｅからの荷物だと分かると「これは１０万超えるともらえるのかな」などと嬉しそうに開封を始めた。だが厳重に梱包されて